Fabrizio Corona e il sistema Signorini per entrare al GF | Se non vai a letto con lui non lavori in TV
Fabrizio Corona torna a far discutere con nuove accuse contro Alfonso Signorini nel podcast Falsissimo. L'ex paparazzo sostiene che il sistema Signorini per entrare al Grande Fratello coinvolga pressioni e favori in cambio di rapporti privati, sollevando un polverone sulle dinamiche dietro il celebre reality.
Nel nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona lancia accuse pesanti contro Alfonso Signorini. Al centro del racconto, presunti rapporti privati legati all'accesso al Grande Fratello. C'è di nuovo Fabrizio Corona al centro del chiacchiericcio televisivo. L'ex fotografo dei vip, nel suo format web Falsissimo, dedica una puntata ad Alfonso Signorini e al dietro le quinte del Grande Fratello, raccontando quello che definisce un meccanismo opaco legato alla scelta dei concorrenti. "Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione". Questa la bomba sganciata dall'ex re dei paparazzi. Movieplayer.it
Fabrizio è una persona malata: Corona furioso dopo l'intervento di Telese
Fabrizio Corona e il “sistema Signorini” per entrare al GF: “Se non vai a letto con lui non lavori in TV”. - Nel nuovo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona lancia accuse pesanti contro Alfonso Signorini. movieplayer.it
Chat hard con ex concorrenti del GF? Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non vai a letto con lui non entri al GF Vip” - Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini con accuse pesanti: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”. alfemminile.com
FABRIZIO CORONA A CESENA -> https://cityne.ws/oWky8 - facebook.com facebook
"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione": l’accusa di Fabrizio Corona x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.