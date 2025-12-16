fabrizio corona dopo lo scandalo signorini sbarca su netflix con una docuserie che arriva a gennaio

Fabrizio Corona si prepara a raccontare la sua vicenda attraverso una nuova docuserie in uscita su Netflix a gennaio. Dopo lo scandalo con Signorini, il noto ex paparazzo condividerà aspetti inediti della sua vita e carriera in una produzione che promette di catturare l'attenzione del pubblico.

Il famigerato re dei paparazzi racconta la sua storia in una docuserie che arriverà su Netflix l'anno prossimo. In mezzo c'è anche il ritratto dell'Italia dagli anni '90 a oggi Il "Re dei Paparazzi" torna al centro del racconto mediatico con Fabrizio Corona: Io sono notizia, docuserie in cinque episodi in arrivo su Netflix dal 9 gennaio. Il progetto ripercorre oltre trent'anni di storia italiana, dall'era berlusconiana all'esplosione dei social network, intrecciando cronaca, spettacolo e giustizia in un racconto che supera la dimensione biografica per farsi ritratto di un Paese che ha progressivamente confuso realtà e reality. Movieplayer.it

