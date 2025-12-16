Fabrizio Corona attacca Signorini e Netflix lancia la serie | ‘Io sono notizia’ arriva nel momento più esplosivo
Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un duro attacco a Signorini, mentre Netflix annuncia la serie ‘Io sono notizia’. L’attenzione si concentra sulle recenti polemiche di Corona riguardo alla selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip, in un momento di grande fermento mediatico e tensioni tra le parti coinvolte.
L’affondo di Corona sui criteri di scelta dei concorrente del GF Vip. Nelle ultime ore Fabrizio Corona è tornato a occupare il centro della scena mediatica con accuse pesantissime rivolte ad Alfonso Signorini. Nel podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha parlato apertamente di presunti meccanismi opachi nella scelta dei concorrenti del Grande Fratello Vip, citando ex vipponi e mostrando messaggi WhatsApp che hanno immediatamente acceso il dibattito pubblico. Un’escalation che non sorprende. Corona, da anni, è una figura capace di polarizzare l’opinione pubblica come poche altre: ogni sua uscita divide, genera clamore, costringe a schierarsi. Notizieaudaci.it
Netflix annuncia la docuserie su Fabrizio Corona, in 5 episodi. Disponibile dal 9 gennaio. x.com
