Cesc Fabregas riflette sulle esperienze negative con l’Inter, inclusa la recente sconfitta contro la Roma. Le sue parole, pronunciate dal tecnico del Como, evidenziano il peso di queste delusioni e la volontà di mettere un punto a determinate domande ricorrenti. Un momento di introspezione per il calciatore e allenatore.

© Internews24.com - Fabregas ripensa all’Inter: «Le sconfitte con loro e quella di oggi con la Roma mi lasciano tanto, almeno smetterete di farmi quella domanda!»

Inter News 24 Fabregas ripensa all’Inter: le parole del tecnico del Como dopo la sconfitta rimediata questa sera in campionato contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Como, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha commentato così la sconfitta rimediata per 1 a 0 nel 15° turno di Serie A 202526, facendo riferimento anche al KO di settimana scorsa contro l’Inter di Chivu. SUGLI INFORTUNATI – « Diao e Addai si sono fatti male al flessore. Non so quanto sia grave, peccato per loro perché sono giovani e vogliono giocare. Peccato per loro e per la squadra, naturalmente ». Internews24.com

FABREGAS: Non ho visto una grande differenza tra noi e l'Inter. Sconfitta pesante, ma... | DAZN

Fabregas, schiaffo a Tudor: "Io lo chiamo con rispetto, lui...Gli spiegassero come funziona a Como" - Fabregas: "Morata fondamentale, mentalità vincente" L'allenatore si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi dopo la gara vinta con la Juve: "La nostra idea di gioco non cambia, oggi la ... tuttosport.com

A panchine invertite... L'analisi di @sandrosabatini sulla vittoria di Chivu e dell'Inter su Fabregas e sul Como - facebook.com facebook