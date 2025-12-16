Fabregas pazzo di Soulé | Fa la differenza credo che diventerà un grandissimo giocatore in futuro
Cesc Fabregas si è espresso in modo entusiasta su Soulé, sottolineando il suo potenziale e la sua capacità di fare la differenza. Il commento del ex centrocampista evidenzia la fiducia nel futuro del promettente talento, considerandolo destinato a diventare un giocatore di grande rilievo nel panorama calcistico.
. Così il tecnico del Como sull’ex Juventus. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Roma. Avreste dovuto avere più qualità palla a terra? « Magari sì. Ho visto una squadra molto fisica, una qualità che noi non abbiamo. Quando giochi contro una squadra così fisica, con questo tipo di giocatori, o giochi a calcio oppure devi buttare la palla lunga, altrimenti diventa difficile. Sono orgoglioso della squadra, nel senso che abbiamo combattuto fino alla fine, avremmo meritato un gol. Juventusnews24.com
Fabregas, Suwarso fa tremare l'Inter: "Non lascia il Como". E sui social il messaggio è eloquente - Archiviato ormai l'addio di Simone Inzaghi, in procinto di accasarsi all'Al Hilal con un ricco contratto, in casa Inter è iniziata 'la caccia' al nuovo allenatore. tuttosport.com
Pagina 1 | Fabregas e il no all’Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello… - Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida di San Siro: le condizioni di Diao, retroscena Sucic e le ambizioni ... tuttosport.com
#Juve, senti #Fabregas: " #Soulé fortissimo, godiamocelo. La febbre di #NicoPaz e il fallo sul gol #Roma..." x.com
Roma-Como, Soulé sfida Nico Paz: Gasperini contro Fabregas tra Europa e sogni Mondiali - facebook.com facebook
Se vuoi approfondire, cerca il tema: verranno caricati articoli e contenuti video collegati, utili per un quadro più completo.