Cesc Fabregas si è espresso in modo entusiasta su Soulé, sottolineando il suo potenziale e la sua capacità di fare la differenza. Il commento del ex centrocampista evidenzia la fiducia nel futuro del promettente talento, considerandolo destinato a diventare un giocatore di grande rilievo nel panorama calcistico.

© Juventusnews24.com - Fabregas pazzo di Soulé: «Fa la differenza, credo che diventerà un grandissimo giocatore in futuro»

. Così il tecnico del Como sull’ex Juventus. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Roma. Avreste dovuto avere più qualità palla a terra? « Magari sì. Ho visto una squadra molto fisica, una qualità che noi non abbiamo. Quando giochi contro una squadra così fisica, con questo tipo di giocatori, o giochi a calcio oppure devi buttare la palla lunga, altrimenti diventa difficile. Sono orgoglioso della squadra, nel senso che abbiamo combattuto fino alla fine, avremmo meritato un gol. Juventusnews24.com

