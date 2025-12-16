Fabregas insultato dai senegalesi per l’infortunio di Diao il tecnico | Gli paghiamo lo stipendio è giusto che giochi

© Ilnapolista.it - Fabregas insultato dai senegalesi per l’infortunio di Diao, il tecnico: «Gli paghiamo lo stipendio, è giusto che giochi» Cesc Fabregas è stato preso di mira dai tifosi senegalesi sui social dopo l’infortunio di Assane Diao, che rischia di saltare la Coppa d’Africa. Il tecnico del Como ha schierato il giocatore titolare nella partita di ieri contro la Roma, persa 1-0. Fabregas preso di mira dai tifosi del Senegal per l’infortunio di Diao. Sotto il suo ultimo post su Instagram, risalente al 20 ottobre che lo ritrae con la compagna, Fabregas è stato vittima di insulti razzisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) In conferenza stampa, dopo la partita, l’allenatore spagnolo ha risposto alle domande sulla condizione di Diao: «Si è fatto male al flessore. Ilnapolista.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fabregas insultato dai tifosi del Senegal per Diao: “Il Ct mi ha detto una cosa deplorevole” - L'infortunio di Diao ha aperto un caso che coinvolge Fabregas, il Como e il Senegal: il CT ha fatto pressioni per convocarlo, i tifosi insultano l'allenatore ... fanpage.it

