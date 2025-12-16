Fabregas duro sulla Coppa d’Africa | Serve buon senso per Diao

Cesc Fabregas commenta duramente la situazione di Diao, infortunatosi durante la partita tra Como e Roma. Con tono deciso, l’ex centrocampista evidenzia l'importanza di usare buon senso in occasione della Coppa d’Africa, sottolineando come l’incidente abbia superato il semplice contesto sportivo.

« Si è fatto male dopo uno scatto verso la porta ». Cesc Fabregas va dritto al punto nel post partita dell’Olimpico, trasformando la sconfitta del Como contro la Roma in un caso che va oltre il campo. Al centro di tutto c’è Assane Diao, fermato da un nuovo infortunio muscolare e ora in bilico tra recupero e Coppa d’Africa. “Ha sentito tirare il flessore”. Fabregas ricostruisce l’episodio senza filtri. « Ha fatto una cavalcata verso la porta di Svilar e lì ha sentito tirare il flessore. Ha provato a stringere i denti per qualche minuto, ma non ce la faceva». Da qui la scelta obbligata: « Al 37’ l’ho dovuto richiamare in panchina e ho messo Douvikas. Como1907news.com

«Le lacrime di Diao all’uscita dal campo non fanno presagire niente di buono. » Chiunque segua il calcio africano sa quanto questa scena sia stata un duro colpo per i tifosi senegalesi, che sognavano di vedere Assane Diao protagonista in Coppa d’Africa. Du - facebook.com facebook