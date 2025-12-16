Fabio Ravezzani saluta Telelombardia dopo 25 anni Il giornalista nel 2026 lascerà l’incarico di responsabile dello sport

Dopo oltre 25 anni di carriera, Fabio Ravezzani annuncia il suo addio a Telelombardia. Nel 2026 lascerà il ruolo di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, concludendo un percorso professionale di grande rilievo nel panorama televisivo lombardo.

Milano, 16 dicembre 2025 – Come annunciato da “Italia Oggi”, il giornalista Fabio Ravezzani a fine 2026 lascerà il suo incarico di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, concludendo una carriera ultra ventennale nel polo televisivo lombardo. «Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male», ha raccontato Ravezzani a Italia Oggi. Il giornalista, 65 anni, dirà dunque addio a un polo televisivo locale che ha fatto la storia del giornalismo sportivo negli ultimi 40 anni, e che comprende Antenna Tre, Telelombardia, Top Calcio e Videogruppo, trasmettendo anche in Piemonte. Ilgiorno.it

