Dopo oltre 25 anni di carriera, Fabio Ravezzani annuncia il suo addio a Telelombardia. Nel 2026 lascerà il ruolo di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, concludendo un percorso professionale di grande rilievo nel panorama televisivo lombardo.

© Ilgiorno.it - Fabio Ravezzani saluta Telelombardia dopo 25 anni. Il giornalista nel 2026 lascerà l’incarico di responsabile dello sport

Milano, 16 dicembre 2025 – Come annunciato da “Italia Oggi”, il giornalista Fabio Ravezzani a fine 2026 lascerà il suo incarico di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, concludendo una carriera ultra ventennale nel polo televisivo lombardo. «Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male», ha raccontato Ravezzani a Italia Oggi. Il giornalista, 65 anni, dirà dunque addio a un polo televisivo locale che ha fatto la storia del giornalismo sportivo negli ultimi 40 anni, e che comprende Antenna Tre, Telelombardia, Top Calcio e Videogruppo, trasmettendo anche in Piemonte. Ilgiorno.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il saluto a Giorgia Tavella, l'ultima diretta con il Direttore

Video Il saluto a Giorgia Tavella, l'ultima diretta con il Direttore Video Il saluto a Giorgia Tavella, l'ultima diretta con il Direttore

Ravezzani saluta Telelombardia dopo 25 anni: cosa succede ora - Fabio Ravezzani lascerà nel 2026 tutti gli incarichi nel gruppo Mediapason. monza-news.it