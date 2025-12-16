Tre hotel in Riviera sono in vendita all’asta in tre giorni diversi. Oggi sarà battuto all’asta l’Hotel Fabbri’s, situato a Villamarina in una zona turistica di grande interesse. Le strutture coinvolte sono Fabbri’s, San Carlo e Calypso, tutte alla ricerca di nuovi proprietari per rilanciare le rispettive attività.

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbri’s, San Carlo e Calypso in cerca di nuovi proprietari

In riviera vanno all’asta tre alberghi in tre giorni. Oggi verrà battuto al miglior offerente l’ Hotel Fabbri’s, un albergo situato a Villamarina al numero 30 di viale Aristotele, in una zona ad alta valenza turistica. La struttura è formata da un edificio principale e da una dependance oggi utilizzabile esclusivamente come ricettivo alberghiero. Le camere sono complessivamente 39 per 78 posti letto autorizzati e l’hotel ha anche una piscina. La base d’asta è di 734mila e 250 euro ed in caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 550. Ilrestodelcarlino.it

Fabbri’s, San Carlo e Calypso in cerca di nuovi proprietari - Tre alberghi iconici della riviera andranno all’asta nel giro di tre giorni. ilrestodelcarlino.it