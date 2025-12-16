Fabbri’s San Carlo e Calypso in cerca di nuovi proprietari
Tre hotel in Riviera sono in vendita all’asta in tre giorni diversi. Oggi sarà battuto all’asta l’Hotel Fabbri’s, situato a Villamarina in una zona turistica di grande interesse. Le strutture coinvolte sono Fabbri’s, San Carlo e Calypso, tutte alla ricerca di nuovi proprietari per rilanciare le rispettive attività.
In riviera vanno all’asta tre alberghi in tre giorni. Oggi verrà battuto al miglior offerente l’ Hotel Fabbri’s, un albergo situato a Villamarina al numero 30 di viale Aristotele, in una zona ad alta valenza turistica. La struttura è formata da un edificio principale e da una dependance oggi utilizzabile esclusivamente come ricettivo alberghiero. Le camere sono complessivamente 39 per 78 posti letto autorizzati e l’hotel ha anche una piscina. La base d’asta è di 734mila e 250 euro ed in caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 550. Ilrestodelcarlino.it
