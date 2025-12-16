Fa un sorpasso pericoloso poi scappa dalla polizia a folle velocità | il video dell' inseguimento in diretta

Un sorpasso rischioso sul ponte dà il via a un inseguimento ad alta velocità tra un'auto e le forze dell'ordine. La fuga sfrenata, ripresa in diretta, si conclude con due denunce. Un episodio che mette in evidenza i pericoli della guida spericolata e le conseguenze legali di comportamenti imprudenti sulla strada.

Un sorpasso pericolo sul ponte e poi la corsa, a tutta velocità. La fuga di un'auto da un posto di controllo è terminata con un inseguimento e una doppia denuncia.L'inseguimento e il video in direttaL'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, a Pioltello (Milano), in occasione di un servizio di. Milanotoday.it

