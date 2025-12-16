F1 il GP del Portogallo torna in calendario! Portimao sostituirà Zandvoort dal 2027

Il Gran Premio del Portogallo tornerà nel calendario di Formula 1, con Portimao che sostituirà Zandvoort dal 2027. Mentre si avvicina la stagione 2026 ricca di novità, la F1 continua a pianificare il futuro, annunciando importanti cambiamenti e aggiornamenti per gli anni a venire.

© Oasport.it - F1, il GP del Portogallo torna in calendario! Portimao sostituirà Zandvoort dal 2027 In attesa di vivere una stagione 2026 ricca di novità, la Formula Uno guarda già avanti e lavora intensamente sul calendario dei prossimi anni. Stamattina è arrivata una notizia importante in tal senso, infatti è stato annunciato ufficialmente il reinserimento del Gran Premio di Portogallo a partire dal 2027. Il circuito di Portimao ha strappato un accordo biennale (fino al 2028) e prenderà il posto lasciato libero da Zandvoort, con il GP d'Olanda che disputerà la sua ultima edizione nel 2026 (cinque anni dopo il suo ritorno in F1). L'Autodromo Internazionale dell'Algarve aveva già ospitato due Gran Premi di Formula Uno nell'era Covid, con Lewis Hamilton che trionfò sulla Mercedes sia nel 2020 che nel 2021.

