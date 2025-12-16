Ex Otago Marassi live all' Alcazar

Gli Ex-Otago celebrano il loro decennale con un tour speciale, riportando Marassi live nei piccoli club dove tutto è iniziato. L'evento partirà da Genova il 13 gennaio al Crazy Bull, proseguendo in tutta Italia fino a Roma, offrendo ai fan un'occasione unica di rivivere le radici della band in atmosfere intime e coinvolgenti.

Per festeggiarne il decennale, gli Ex-Otago riportano Marassi live nei piccoli club, dove tutto è iniziato, con un tour che parte dalla loro Genova il 13 gennaio al Crazy Bull per poi proseguire in tutta Italia, fino a Roma.Nella Capitale gli Ex Otago arriveranno il 22 gennaio all’Alcazar.Un. Romatoday.it

Gli Occhi Della Luna Ex-Otago @ Serraglio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ex-Otago celebrano il decennale dell'album “Marassi”: dieci anni, un tour nei club e una grande festa a Genova - Dieci anni dopo, Marassi non è solo un disco: è un pezzo di identità collettiva. telenord.it