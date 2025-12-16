Ex Otago Marassi live all' Alcazar
Gli Ex-Otago celebrano il loro decennale con un tour speciale, riportando Marassi live nei piccoli club dove tutto è iniziato. L'evento partirà da Genova il 13 gennaio al Crazy Bull, proseguendo in tutta Italia fino a Roma, offrendo ai fan un'occasione unica di rivivere le radici della band in atmosfere intime e coinvolgenti.
Per festeggiarne il decennale, gli Ex-Otago riportano Marassi live nei piccoli club, dove tutto è iniziato, con un tour che parte dalla loro Genova il 13 gennaio al Crazy Bull per poi proseguire in tutta Italia, fino a Roma.Nella Capitale gli Ex Otago arriveranno il 22 gennaio all’Alcazar.Un. Romatoday.it
Gli Occhi Della Luna Ex-Otago @ Serraglio
Ex-Otago celebrano il decennale dell'album “Marassi”: dieci anni, un tour nei club e una grande festa a Genova - Dieci anni dopo, Marassi non è solo un disco: è un pezzo di identità collettiva. telenord.it
Ex-Otago in concerto al Porto Antico: 10 anni di Marassi - Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21, l' Arena del Mare del Porto Antico di Genova diventa il cuore pulsante di una festa dedicata a un ... mentelocale.it
Ex-Otago | 10 Anni di Marassi - Genova - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.