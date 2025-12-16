© Ezrome.it - Ex-Otago: Marassi compie dieci anni e torna nei club prima del grande live a Genova

Cosa: Il decennale dell’album Marassi degli Ex-Otago viene celebrato con un tour nei piccoli club italiani a gennaio 2026. Dove e Quando: Tour sold out in varie città italiane a gennaio. La festa finale sarà il 16 luglio 2026 all’Arena del Mare di Genova. Perché: L’album è considerato un’opera generazionale che ha consacrato la band e segnato un momento cruciale per l’indie italiano, rendendolo pop. Dieci anni sono trascorsi da quando Marassi è entrato nel panorama musicale italiano, non solo come un album, ma come un manifesto generazionale che ha ridefinito il concetto di indie. Gli Ex-Otago, band genovese e tra le pioniere dell’indie italiano, scelgono di celebrare questo anniversario riportando l’opera dove tutto è iniziato: i piccoli club, luoghi simbolo per la musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

