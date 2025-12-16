Ex Milan Caldara sul trasferimento | Dovevo essere più forte mentalmente Ho sbagliato

Mattia Caldara rivela le sfide vissute durante la sua esperienza con il Milan, riconoscendo le difficoltà mentali affrontate e i propri errori. In un'intervista approfondita, l'ex calciatore riflette sul passato e sulla decisione di trasferirsi in rossonero, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e le lezioni apprese.

L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero ma non solo: la rifarebbe la scelta di approdare al Milan? La risposta. Caldara: "Le parole di Chiellini, il mio rimpianto più grande. Milan? Dopo l'infortunio mi sono chiuso in casa, mi sentivo una m***a"

La nostra esclusiva all'ex centrale di Milan e Atalanta Mattia Caldara - facebook.com facebook

#Caldara racconta la sua esperienza al #Milan x.com

