Ex guardia carceraria uccisa con colpo di pistola in testa | arrestato il vicino tradito dai pacchi Amazon

Dopo quasi sei mesi di indagini, è stata individuata e arrestata la persona responsabile dell'omicidio di Fatos Cenaj, ex guardia carceraria uccisa con un colpo di pistola alla testa lo scorso 8 giugno. La svolta è arrivata grazie a dettagli emersi dall'analisi delle prove, tra cui i pacchi Amazon lasciati sul luogo del delitto.

Dopo quasi sei mesi di indagini è arrivata la svolta nell'omicidio di Fatos Cenaj, il 58enne albanese ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 8 giugno. Il corpo dell'uomo, ex guardia carceraria, era stato rinvenuto in una stradina di campagna a Fontanaviva, in provincia di Padova. I carabinieri di Padova hanno arrestato sabato 13 dicembre un operaio di 45 anni per l'omicidio.

