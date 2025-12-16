Eurozona attività imprese rallenta a dicembre indice Pmi a 51,9

A dicembre, l’attività delle imprese nell’Eurozona ha continuato a crescere, sebbene a un ritmo più lento. L’indice PMI si è fermato a 51,9, segnando un rallentamento rispetto ai mesi precedenti. Questo andamento riflette un quadro di moderata espansione economica nella regione, con segnali di consolidamento ma anche di possibile rallentamento.

Roma, 16 dic. (askanews) – Prosegue in crescita ma si è indebolita a dicembre l’attività delle imprese dell’area euro. L’indice Pmi composito (Purchasing managers index) è calato a 51,9 punti, secondo quanto riporta S&P global, da 52,9 punti a novembre. Su queste indagini, i 50 punti sono la soglia di neutralità. L’indice Pmi relativo al terziario è calato a 52,6 punti, da 53,6 del mese precedente. L’indice sul manifatturiero è calato a 49,2, da 49,6. Secondo Cyrus de la Rubia, economista Hamburg Commercial Bank coinvolto nella indagine “la crescita economica è rallentata a causa di un lieve calo riportato dal settore manifatturiero e di un vigore più debole nel settore dei servizi, dovuto principalmente all’industria tedesca, dove la crisi si è intensificata. Ildenaro.it

