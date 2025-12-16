Europa cambio di rotta sul 2035 | i motori a scoppio potrebbero sopravvivere Ecco perché

L’Unione Europea aveva stabilito che dal 2035 sarebbe stato vietato vendere nuove auto con motore a combustione interna, puntando sulla transizione verso veicoli elettrici. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un possibile cambio di rotta, aprendo la possibilità che i motori a scoppio possano continuare a circolare oltre quella data.

L’Unione Europea aveva fissato una regola molto rigida: dal 2035 non sarebbe più stata permessa la vendita di nuove auto con motore a scoppio (benzina o diesel), costringendo di fatto tutti a comprare solo veicoli elettrici. Questa decisione, presa nel 2023 per abbattere totalmente le emissioni di CO2 delle auto, aveva l’obiettivo di fare dell’Europa il leader mondiale nelle norme sul clima. Ora, però, sotto la pressione di diversi Paesi, tra cui l’Italia, l’Europa sta valutando un cambio di rotta parziale. Secondo alcune indiscrezioni, la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen potrebbe ridurre l’obiettivo di abbattimento delle emissioni: non più il 100% di riduzione, ma il 90% rispetto ai livelli del 2021. Cultweb.it

