Eurolega | Virtus Bologna a Belgrado c’è il Partizan per il treno dei play-in di Eurolega
La Virtus Bologna si prepara alla trasferta di Belgrado contro il Partizan, in una fase cruciale di Eurolega. Con la classifica molto compatta e poche certezze, ogni risultato può influenzare significativamente il percorso verso i play-in. La stagione, aperta a molte variabili, vede i bianconeri impegnati a consolidare la propria posizione in una competizione sempre più equilibrata.
In una stagione nella quale, al momento, la sola vera certezza riguarda l’ASVEL già lontanissimo da qualsiasi posizione che conta, la classifica corta fa sì che i ragionamenti possibili siano tanti. Per ora, però, alla Virtus Bologna serve ragionare nel breve termine: domani c’è la trasferta nel catino del Partizan Belgrado, quella Belgrade Arena (Beogradska Arena) che rappresenta un campo tra i più temuti d’Europa per tifo, rumore e chi più ne ha più ne metta. Siamo al capitolo numero 16 di questa nuova Eurolega a 38 squadre: una situazione nella quale le V nere sono a una sola vittoria dal treno dei play-in, con il Partizan che segue immediatamente (7-8 e 6-9 i rispettivi record). Oasport.it
