Euro 2032 Napoli e Salerno in corsa | Maradona o Arechi la sfida è aperta

Napoli e Salerno competono per ospitare le partite di Euro 2032, con due ambizioni che si sfidano tra il simbolo di Maradona e lo stadio Arechi. La corsa per accogliere il prestigioso evento europeo si apre, coinvolgendo le città in una sfida che va oltre il calcio, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la passione sportiva.

© Napolipiu.com - Euro 2032, Napoli e Salerno in corsa: Maradona o Arechi, la sfida è aperta "> NAPOLI – La rivalità calcistica, stavolta, non c’entra. Napoli e Salerno sono impegnate in una sfida diversa, strategica e di respiro internazionale: ospitare Euro 2032, che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia. A raccontare i contorni della partita è Pasquale Tina su Repubblica Napoli, partendo dal nodo centrale: Maradona da ristrutturare o Arechi già in cantiere? Il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto a Palermo, non ha sciolto il dilemma: «Tra Salerno e Napoli c’è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei. Napolipiu.com Salerno vuole Euro 2032, il sindaco Napoli candida l'Arechi e scrive a Gravina Euro 2032, in lizza gli stadi di Napoli e Salerno: «Vinca il migliore», afferma Abodi - «Tra Salerno e Napoli c'è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei di calcio 2032. ilmattino.it Euro 2032, Abodi: «Competizione Salerno-Napoli? Difficile due in Campania» - c'è una disputa su chi dovrà ospitare gli Europei prossimi? ilroma.net

