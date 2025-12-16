Estudiantes magic moment per gli argentini! Dallo scontro con l’AFA all’inibizione del presidente Verón la squadra ha fatto gruppo

L’Estudiantes de La Plata sta vivendo un momento di grande entusiasmo, culminato con la vittoria del Torneo Clausura. Dopo sfide e tensioni, tra scontri con l’AFA e l’inibizione del presidente Verón, la squadra ha dimostrato unità e determinazione, trasformando le difficoltà in un trionfo memorabile per i tifosi argentini.

L'Estudiantes de La Plata sta vivendo un momento magico, culminato con la vittoria del Torneo Clausura dopo un percorso accidentato ma eroico. La squadra di Eduardo Domínguez ha trasformato le difficoltà extracalcistiche in benzina.

