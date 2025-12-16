Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 dicembre 2025

L’estrazione VinciCasa di oggi, 16 dicembre 2025, si svolge alle ore 20:30, offrendo ai giocatori l'opportunità di vincere una casa indovinando cinque numeri su 40. Scopri i numeri vincenti estratti e le possibilità di vincita in questa sera di grande attesa per gli appassionati di questo concorso.

© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 16 dicembre 2025 Estrazione VinciCasa oggi 16 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 14 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 13 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 12 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 11 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 16 dicembre 2025: come funziona. Tpi.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vinci Casa segui le estrazioni e le novità del 2019 su TuttoMotoriWeb Video Vinci Casa segui le estrazioni e le novità del 2019 su TuttoMotoriWeb Video Vinci Casa segui le estrazioni e le novità del 2019 su TuttoMotoriWeb SuperEnalotto oggi, giovedì 11 dicembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto - La sestina vincente stasera vale un tesoro da 89,7 milioni. ilgiorno.it

