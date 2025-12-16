Estorsione mafiosa allevatore costretto a pagare per riavere il bestiame | arrestato un 54enne

Un allevatore di Tortorici è stato costretto a pagare una somma di denaro per riavere il suo bestiame, in un caso di estorsione mafiosa. I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato un uomo di 54 anni, su disposizione del Gip del Tribunale di Messina e della Direzione distrettuale antimafia.

I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 54 anni, residente a Tortorici, su disposizione del Gip del Tribunale di Messina e su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'indagato.

