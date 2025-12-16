Un esponente del clan Bontempo Scavo è stato arrestato dai carabinieri di Santo Stefano di Camastra nell’ambito di un’operazione contro l’estorsione con metodo mafioso. La misura cautelare in carcere, emessa dal Gip di Messina, riguarda un uomo di 54 anni residente a Tortorici, coinvolto in un’indagine che evidenzia la presenza di attività criminali nel territorio.

© Dayitalianews.com - Estorsione con metodo mafioso: arrestato esponente del clan Bontempo Scavo

Custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti di un uomo di 54 anni, residente a Tortorici. L'uomo è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un allevatore di Castell'Umberto. Le accuse: minacce e violenze per ottenere denaro. Secondo l'ipotesi investigativa, l'indagato avrebbe costretto la vittima a versare 1.000 euro, facendo ricorso a minacce e violenze, come condizione per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame che erano stati precedentemente rubati.

