Estetica diffusa in Giappone e Vietnam il Teeth blackening rivive grazie ad artisti come Sailorr Molly Santana e Qui Yasuka

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
grow flex"> Il fenomeno dei grills neri affonda le radici in un’antica pratica asiatica: il teeth blackening, conosciuto in Vietnam come nhu?m r?ng?en e in Giappone come ohaguro. Un tempo diffusa anche in Cina, Thailandia e in alcune regioni del Sud America, la pratica aveva significati estetici, sociali e spirituali. Oggi questa antica tradizione vive ancora grazie ad artiste come Sailorr, Molly Santana e Qui Yasuka. L’attenzione del pubblico è esplosa quando Timbaland ha condiviso su Instagram un video della cantante vietnamita-americana Sailorr che eseguiva il suo singolo virale Pookie’s Requiem: i commenti non parlavano della musica, ma dei suoi denti neri. Iodonna.it

