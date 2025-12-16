Estensione strisce blu e nuove tariffe passa il Piano Della Giogia | Speculazione economica

Il consiglio comunale di Lecce ha approvato l'estensione delle strisce blu e le nuove tariffe, suscitando opinioni contrastanti. La decisione, ratificata dopo una seduta lunga e tesa, ha acceso un dibattito tra sostenitori e critici, con quest’ultimi che hanno definito il piano come una

LECCE – La ratifica è arrivata al termine del consiglio comunale, protrattosi sino a tarda sera, e che si portato dietro il carico di frizioni e animosità che avevano preceduto i lavori dell’assise sul punto inerente il piano della sosta tariffata in città.Le previsioni, rivedute e corrette in. Lecceprima.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MULTA SU STRISCE BLU SE PAGHI INTEGRAZIONE ENTRO 2 ORE, NON DEVI PAGARE LA MULTA multa parcheggio A Lecce il via libera alle nuove strisce blu. La minoranza attacca: «Ignorate le esigenze di cittadini e commercianti» - La maggioranza approva tra le polemiche l’estensione delle aree dei parcheggi a pagamento. lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce, esplode lo scontro sulle nuove strisce blu: in Commissione il fronte dei contrari accusa il Comune di “tassare i cittadini” - LECCE – Si infiamma il dibattito sull’estensione delle strisce blu in città alla vigilia del Consiglio comunale di lunedì prossimo, chiamato a votare ... corrieresalentino.it

L'Amministrazione lancia la sperimentazione per incentivare lo shopping natalizio e l'avvio dei saldi. Niente ticket sulle strisce blu a dicembre e per il 3 e 10 gennaio. Si valuta l'estensione per altre festività future - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.