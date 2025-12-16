Esempio di leadership Premiata a Pavia la presidente di Alaus

La professoressa Eugenia Chiapparini, presidente dell’associazione Alaus di Lodi, è stata premiata a Pavia con il riconoscimento “Donne che ce l’hanno fatta” 2025. L’onorificenza, conferita da Stati Generali delle Donne, Sportello Donne e Fondazione Gaia, celebra il suo impegno e la sua leadership nel promuovere iniziative a favore delle donne.

La professoressa Eugenia Chiapparini, presidente dell'associazione "Alaus" di Lodi, ha ricevuto il prestigioso premio "Donne che ce l'hanno fatta" 2025, conferito da Stati Generali delle Donne, Sportello Donne e Fondazione Gaia. La cerimonia si è svolta sabato nell'Aula "Ugo Foscolo" dell' Università degli Studi di Pavia, alla presenza di numerose autorità. Il premio, istituito nel 2014 nell'ambito della rassegna "Ottomarzotuttol'anno" con il patrocinio dell'Università di Pavia e della Commissione Europea, valorizza donne che hanno saputo superare ostacoli e affermarsi come esempi di leadership.

