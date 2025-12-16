Escursionista resta bloccato nelle sabbie mobili | il difficile salvataggio ripreso dal drone

Un escursionista è rimasto imprigionato nelle sabbie mobili nel parco nazionale di Arches, nello Utah. Il salvataggio, complesso e delicato, è stato ripreso dall’uso di un drone, evidenziando le difficoltà di intervenire in ambienti così pericolosi. La vicenda sottolinea i rischi dell’esplorazione in zone remote e l’importanza di tecniche avanzate di soccorso.

© Ilfattoquotidiano.it - Escursionista resta bloccato nelle sabbie mobili: il difficile salvataggio ripreso dal drone Un escursionista è rimasto bloccato nelle sabbie mobili nel parco nazionale di Arches nello Utah. L'uomo, il cui nome non è stato reso noto, stava attraversando un canyon quando è sprofondato fino alla coscia: indispensabili i soccorsi. L'escursionista, infatti, non riusciva a liberarsi, quindi ha fatto scattare il dispositivo di allerta satellitare. Il video del soccorso è stato ripreso con un drone: all'uomo viene prima data prima una pala per provare a scavare, ma senza successo. Poi la squadra di soccorso posiziona una scala e delle assi vicino all'escursionista, lavorando per liberargli la gamba, fino alla completa uscita dell'uomo.

