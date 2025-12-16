I fratelli Cannavaro sono spesso al centro di rumors riguardanti il futuro del Napoli. Tuttavia, le loro dichiarazioni recenti sollevano dubbi sulla loro possibile candidatura come allenatori del club partenopeo. La piazza napoletana, nota per la sua passione e imprevedibilità, continua a essere teatro di sorprese e colpi di scena nel mondo del calcio.

© Spazionapoli.it - ESCLUSIVA – Fratelli Cannavaro futuri allenatori del Napoli? Le loro dichiarazioni sono da non credere

Quella napoletana non è di certo una piazza semplice e non è una novità assistere a clamorosi capovolgimenti di fronte. Negli ultimi anni ci sono state diverse dimostrazioni di ciò e non ci sarà da stupirsi se presto ce ne saranno altre. Con in panchina un mister fumantino come Antonio Conte non si può sicuramente mai stare tranquilli. E se in futuro a sedere sulla panchina del Napoli fossero Fabio e Paolo Cannavaro? In un’intervista ai nostri microfoni i diretti interessati non hanno chiuso a questo clamoroso scenario. Napoli, futuro in panchina per i fratelli Cannavaro: “Mai dire mai”. Durante l’evento per i vent’anni dalla nascita della fondazione Cannavaro-Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro hanno delle rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli. Spazionapoli.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In esclusiva il trailer del nuovo film del regista, che si muove tra doc, racconto autobiografico e finzione. In sala dal 28 dicembre, giorno in cui (nel 1895) si teneva la prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière - facebook.com facebook