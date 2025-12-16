Un nuovo ecografo di ultima generazione arriva alla Breast Unit di Asst Sette Laghi, migliorando l’efficienza degli esami diagnostici. La donazione è stata effettuata dall’associazione Caos, che da anni sostiene l’ospedale varesino, rafforzando l’impegno nel garantire servizi sanitari all’avanguardia.

© Ilgiorno.it - Esami rapidi e precisi con il nuovo ecografo

Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Breast Unit di Asst Sette Laghi. A donarlo l’associazione Caos, che da anni collabora a stretto contatto con l’ospedale varesino. "Non si tratta semplicemente della donazione di un’apparecchiatura - spiega la presidente di Caos Adele Patrini - ma di un gesto profondo e carico di significato, un atto che vuole gridare a viva voce l’orgoglio e la passione di chi crede nell’importanza di sostenere un’eccellenza che fa davvero la differenza". Nel proprio ruolo di ente del terzo settore Caos è parte attiva del percorso senologico e collabora da sempre con l’équipe medico-infermieristica attraverso progetti di ascolto e supporto alle pazienti, percorsi di umanizzazione, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione territoriale, attività di advocacy istituzionale e promozione del lavoro in rete del terzo settore. Ilgiorno.it

TRUCCO INCREDIBILE CHE DEVI SAPERE!

Esami rapidi e precisi con il nuovo ecografo - Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Breast Unit di Asst Sette Laghi. ilgiorno.it