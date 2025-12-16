Esami rapidi e precisi con il nuovo ecografo
Un nuovo ecografo di ultima generazione arriva alla Breast Unit di Asst Sette Laghi, migliorando l’efficienza degli esami diagnostici. La donazione è stata effettuata dall’associazione Caos, che da anni sostiene l’ospedale varesino, rafforzando l’impegno nel garantire servizi sanitari all’avanguardia.
Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Breast Unit di Asst Sette Laghi. A donarlo l’associazione Caos, che da anni collabora a stretto contatto con l’ospedale varesino. "Non si tratta semplicemente della donazione di un’apparecchiatura - spiega la presidente di Caos Adele Patrini - ma di un gesto profondo e carico di significato, un atto che vuole gridare a viva voce l’orgoglio e la passione di chi crede nell’importanza di sostenere un’eccellenza che fa davvero la differenza". Nel proprio ruolo di ente del terzo settore Caos è parte attiva del percorso senologico e collabora da sempre con l’équipe medico-infermieristica attraverso progetti di ascolto e supporto alle pazienti, percorsi di umanizzazione, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione territoriale, attività di advocacy istituzionale e promozione del lavoro in rete del terzo settore. Ilgiorno.it
