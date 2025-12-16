Ero nel panico L' intercettazione mai sentita di Stasi su Garlasco
Nuove intercettazioni esclusive rivelano dettagli inediti sul caso Garlasco, riaccendendo l’attenzione sull’indagine. La diffusione da parte di Quarta Repubblica di conversazioni mai ascoltate prima aggiunge elementi di suspense e approfondimento a un procedimento che ha tenuto gli italiani col fiato sospeso.
Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo la diffusione, da parte di Quarta Repubblica, di nuove intercettazioni esclusive che si aggiungono a quelle scodellate la scorsa settimana. Conversazioni mai trasmesse integralmente prima, che restituiscono il clima di tensione, paura e confusione vissuto da Alberto Stasi nei giorni immediatamente successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Torniamo agli audio della scorsa settimana. Le telefonate, registrate il 23 agosto 2007, vedono Stasi parlare con il padre Nicola. Sono dialoghi carichi di ansia, nei quali il giovane si dice consapevole di essere finito "nel posto sbagliato al momento sbagliato", ma ribadisce con forza la propria innocenza. Ilgiornale.it
