Ernesto e le vicende politiche incomponibili di una vita appassionata

Ernesto è una figura che incarna le complessità e le contraddizioni di un'intera generazione, cresciuta tra cambiamenti sociali e politici radicali. La sua vita, attraversata da passioni e tensioni, riflette le vicende di un'epoca segnata da grandi trasformazioni, tra impegno politico e introspezione personale. Un racconto che approfondisce le sfumature di un'esistenza intensa e ricca di sfide.

© Cms.ilmanifesto.it - Ernesto e le vicende politiche incomponibili di una vita appassionata Entro quella generazione nata tra la fine degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, che aveva maturato la sua educazione sentimentale nel vasto sommovimento mondiale del Sessantotto, chi non ha . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Cupra Marittima &dintorni. . Cupra Marittima Ernesto Verrucci Bay. Un architetto italiano Alla corte d’Egitto PRESENTAZIONE A CURA DELL’AUTRICE Flavia Orsati “Io sono VERRUCCI” Sabato 13 Dicembre 2025 Presso “Casa Maddalena” Via Roma, 16, Cu - facebook.com facebook