Eredità Stefano D’Orazio la figlia Francesca Michelon | Mai stato il denaro il mio obiettivo

L’eredità di Stefano D’Orazio è al centro dell’attenzione, con le recenti dichiarazioni della figlia Francesca Michelon. La questione ha riacceso i riflettori sulla gestione del patrimonio del musicista, evidenziando le sue parole e il suo atteggiamento nei confronti del denaro. Un tema che suscita interesse e riflessioni sulla memoria e il valore dell’eredità.

Eredità Stefano D'Orazio, la figlia Francesca Michelon: "Mai stato il denaro il mio obiettivo" La vicenda dell' eredità di Stefano D'Orazio è tornata in primo piano negli ultimi giorni, con le nuove dichiarazioni delle parti coinvolte. Nell'aprile?2025 il Tribunale di Roma in primo grado ha riconosciuto la paternità di Francesca Michelon, annullando il testamento che designava come unica erede del batterista dei Pooh la moglie Tiziana Giardoni. Di conseguenza, l'eredità dovrebbe essere divisa a metà tra la vedova e la figlia. Ora la battaglia legale prosegue in appello. Tiziana Giardoni ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro a Francesca Michelon per "danni esistenziali", sostenendo che il rapporto conflittuale con D'Orazio sarebbe colpa della figlia, e quest'ultima ha replicato con parole molto chiare. È iniziato il processo di secondo grado per l'eredità di Stefano D'Orazio