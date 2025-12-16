Francesca Michelon, 41 anni, ha ottenuto dal tribunale di Roma il riconoscimento come figlia legittima di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, a un anno dalla scomparsa del musicista. La vicenda si inserisce in una complessa disputa ereditaria e legale, evidenziando le tensioni familiari e le questioni di diritto legate alla successione del noto artista.

© 361magazine.com - Eredità e battaglie legali: Francesca Michelon contro la vedova di D’Orazio

La battaglia in famiglia. Francesca Michelon, 41 anni, è stata riconosciuta dal tribunale di Roma come figlia legittima di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, un anno dopo la morte del musicista. La decisione, arrivata grazie a un test del DNA, ha sancito la paternità e annullato il testamento di D’Orazio, stabilendo che l’eredità dovesse essere divisa a metà tra la figlia e la vedova, Tiziana Giardoni, con un risarcimento di 60 mila euro per danni esistenziali a favore di Francesca, ancora non ricevuto. Ora la vicenda si complica: la vedova ha presentato un ricorso chiedendo che la quota di Francesca venga ridotta a un terzo dell’eredità e avanzando una richiesta di 100 mila euro per presunti danni esistenziali, sostenendo che i rapporti difficili tra padre e figlia fossero causati dal comportamento della Michelon, «affatto interessata a vedersi riconosciuta come figlia e sempre orientata a richieste economiche». 361magazine.com