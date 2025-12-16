Eredità Agnelli John Elkann a rischio processo | il gip dice no alla procura

L'eredità Agnelli torna al centro dell'attenzione con un nuovo sviluppo giudiziario a Torino. Mentre il gip ha archiviato le pratiche per Lapo e Ginevra, John Elkann si trova a rischio processo con un'imputazione coatta. La vicenda mette in evidenza tensioni e decisioni giudiziarie che coinvolgono i membri della storica famiglia.

