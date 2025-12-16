Era solo viveva in una vasca troppo piccola con acqua bassa e sporca | è morto per arresto cardiocircolatorio Kshamenk orca maschio da 33 anni in cattività

Kshamenk, un'orca maschio di 33 anni in cattività, è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. La sua vita in cattività era segnata da condizioni precarie, in una vasca troppo piccola, con acqua bassa e sporca, lontana dal suo habitat naturale. La sua storia evidenzia le difficoltà e le problematiche legate alla detenzione di cetacei in ambienti artificiali.

Sola, lontana dal posto in cui doveva vivere e chiusa in una vasca con acqua troppo bassa, sporca e troppo calda. È morta domenica 14 dicembre Kshamenk, orca che aveva un’età compresa tra i 33 e i 35 anni passati tutti in cattività, come attrazione per i turisti. Era maschio, Kshamenk, è la morte è arrivata per arresto cardiorespiratorio mentre si muoveva nel suo piccolo spazio, nel parco marino di San Clemente del Tuyú. Era (e possiamo dire menomale) l’ultima orca in catticità del Sudamerica. La storia di Kshamenk inizia in mare aperto, l’oceano. Aveva 4 anni o giù di lì quando rimase intrappolato in acque basse insieme ad altre orche e fu salvato. Ilfattoquotidiano.it

