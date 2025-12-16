Era intervenuto per aiutarla lei lo investe due volte | carabiniere gravissimo a Cogne

Un intervento di soccorso si è trasformato in una grave emergenza a Cogne, dove l'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano è stato investito due volte. Le sue condizioni sono considerate gravissime: è stato operato e si trova in rianimazione ad Aosta. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Gravissimo l’appuntato Antonio Graziano: operato nella notte, è in rianimazione ad Aosta. Restano gravissime le condizioni dell’appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, 41 anni, travolto e investito due volte nel pomeriggio di ieri a Cogne, in Valle d’Aosta. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta, dove nella notte è stato sottoposto a un lungo e complesso intervento chirurgico alla gamba, rimasta schiacciata nell’impatto. Ad investirlo deliberatamente sarebbe stata una donna di nazionalità francese, ora arrestata con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Notizieaudaci.it

