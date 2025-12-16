Era diventata grigia aveva perso il suo spirito e la sua magia | la casa di Mamma ho perso l’aereo torna com’era nel film

La casa di “Mamma, ho perso l’aereo” torna a risplendere come nel film originale, rivivendo le scene iconiche che hanno conquistato generazioni. Dopo un periodo di declino, le ambientazioni si sono trasformate, ricreando l’atmosfera magica e natalizia che ha reso indimenticabile questo classico cinematografico.

Le scale trasformate in trappole, il corridoio che Kevin attraversa di corsa, il grande camino con le calze appese sopra e la cucina con il bancone verde e la porta che dà sul retro da cui cercano di intrufolarsi i due malintenzionati: sono immagini che fanno parte dell’immaginario collettivo natalizio. Oggi, quella casa simbolo di “ Mamma, ho perso l’aereo ” è pronta a tornare esattamente a quell’atmosfera. Dopo anni di interventi moderni che ne avevano stravolto l’identità, la storica villa di Winnetka, sobborgo benestante di Chicago, sarà restaurata per tornare al suo aspetto originale degli anni ’90. Ilfattoquotidiano.it

