Era contromano Frontale micidiale in Italia | lo schianto violentissimo Bloccata tutta l’area
Un violento scontro frontale si è verificato nella notte sulla tangenziale Modena-Sassuolo, in direzione Modena. L'incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha coinvolto veicoli che viaggiavano in direzioni opposte, bloccando l'intera area e suscitando grande preoccupazione per le conseguenze potenzialmente drammatiche.
MODENA – Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è verificato nella notte lungo la tangenziale Modena-Sassuolo, in direzione Modena. Poco prima dell’una, un’auto che procedeva contromano ha centrato in pieno un’altra vettura, provocando uno scontro frontale di estrema violenza. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di martedì 16 dicembre, in un tratto particolarmente trafficato anche nelle ore notturne. La dinamica, ancora in fase di accertamento, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Erano le 00.45 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi, oltre ai sanitari del 118. Thesocialpost.it
