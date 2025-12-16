L'equitazione internazionale si avvicina alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con il 2025 che segna un momento chiave per le competizioni e le selezioni. Le varie specialità si preparano a ripartire con slancio, determinando le squadre e i singoli atleti che rappresenteranno il loro paese nel prestigioso evento olimpico.

© Oasport.it - Equitazione, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’equitazione internazionale si prepara a chiudere il 2025 ripartendo di slancio verso le prossime stagioni delle varie specialità. Fra salto ostacoli, dressage e completo saranno tante le emozioni negli anni che verranno, sui vari campi di gara di tutto il mondo. Nel 2026 inizierà a tutti gli effetti un nuovo viaggio, quello che porterà cavalieri e amazzoni a proiettarsi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Intanto il CIO ha reso noti i criteri di qualificazione per la kermesse a Cinque Cerchi fra gare a squadre e gare individuali di tutte e tre le gare. Salto ostacoli In totale fra gara a squadra e gara individuale saranno 75 i binomi in competizione: 3 quote di partecipazione sono garantite agli USA padroni di casa, quindi ne restano 72. Oasport.it

