Equitazione i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
L'equitazione internazionale si avvicina alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con il 2025 che segna un momento chiave per le competizioni e le selezioni. Le varie specialità si preparano a ripartire con slancio, determinando le squadre e i singoli atleti che rappresenteranno il loro paese nel prestigioso evento olimpico.
L’equitazione internazionale si prepara a chiudere il 2025 ripartendo di slancio verso le prossime stagioni delle varie specialità. Fra salto ostacoli, dressage e completo saranno tante le emozioni negli anni che verranno, sui vari campi di gara di tutto il mondo. Nel 2026 inizierà a tutti gli effetti un nuovo viaggio, quello che porterà cavalieri e amazzoni a proiettarsi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Intanto il CIO ha reso noti i criteri di qualificazione per la kermesse a Cinque Cerchi fra gare a squadre e gare individuali di tutte e tre le gare. Salto ostacoli In totale fra gara a squadra e gara individuale saranno 75 i binomi in competizione: 3 quote di partecipazione sono garantite agli USA padroni di casa, quindi ne restano 72. Oasport.it
