Ep733 – L’affondo di Mattarella | Mosca vuole definire i confini con la forza – Trovati morti il regista Rob Reiner e la moglie Michele

Nel nuovo episodio di questa settimana, il presidente Mattarella condanna con durezza le azioni di Mosca, sottolineando come la Russia miri a definire i propri confini attraverso la forza. L’intervento si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Russia e Occidente, con il Capo dello Stato che denuncia un’operazione mirata a minare le democrazie europee.

© Lapresse.it - Ep.733 – L’affondo di Mattarella: “Mosca vuole definire i confini con la forza” – Trovati morti il regista Rob Reiner e la moglie Michele

Trovati morti nella loro casa di Los Angeles Rob Reiner e la moglie Michele, dopo diverse ore di interrogatorio arrestato il figlio Nick. Reiner aveva diretto opere come "Harry ti presento Sally" e "Stand by Me". Cannabis light: le aziende del settore potranno lavorare. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.

#Tamberi corre ad abbracciare il Presidente #Mattarella dopo aver vinto l'oro