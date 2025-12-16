Entrati dalla porta principale portano via tremila euro in ori

Un furto si è verificato domenica 14 a Porpetto, quando ignoti sono entrati in un'abitazione portando via circa tremila euro in oro. Il colpo, avvenuto tra le 16 e le 19:10, è stato denunciato questa mattina all'Arma di Torviscosa. La dinamica e i dettagli dell'episodio sono ancora in fase di accertamento.

Tremila euro di bottino nell'ultimo furto in provincia, in un'abitazione di Porpetto. Il fatto è stato denunciato questa mattina all'Arma di Torviscosa: stando a quanto si apprende, si è verificato tra le 16 e le 19 e 10 di domenica 14. I ladri avrebbero approfittato della temporanea assenza. Udinetoday.it

