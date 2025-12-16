Entra in un negozio e si chiude in un freezer | 32enne trovata morta congelata negli USA
Una donna di 32 anni è stata trovata morta all’interno di un freezer in un negozio Dollar Tree a Miami. La vittima è stata scoperta senza segni di violenza, sollevando interrogativi sulle circostanze della sua morte. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale.
Una donna di 32 anni è stata trovata morta in un congelatore di un Dollar Tree a Miami. Nessun segno di violenza. Era una dottoressa nicaraguense, madre di due figli. Fanpage.it
