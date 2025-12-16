Entra contromano sulla Modena-Sassuolo e provoca un frontale ferito un conducente

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente stradale si è verificato sulla superstrada Modena-Sassuolo, in direzione Modena, nel comune di Formigine. Un'auto ha entrato contromano, provocando un frontale e ferendo un conducente. L'intervento dei soccorritori ha richiesto l'interruzione temporanea del traffico e l'assistenza per le vittime coinvolte.

Questa notte, alle ore 00:45, si è verificato un grave incidente stradale tra due auto sulla superstrada Modena-Sassuolo, in direzione Modena, nel territorio di Formigine. Secondo quanto ricostruito finora, una delle due vetture ha imboccato contromano l'arteria stradale, causando un violento.

