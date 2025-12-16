Enrico Tiero oggi in Consiglio regionale la sospensione temporanea Entra Zappone

Oggi in Consiglio regionale si terrà la seduta per ufficializzare la sospensione temporanea di Enrico Tiero, ex presidente della commissione alle Attività produttive, coinvolto in un'indagine. Al suo posto entrerà Zappone, segnando un importante aggiornamento nella dinamica politica regionale.

È prevista per oggi pomeriggio la seduta di Consiglio regionale in cui avverrà la presa d’atto della sospensione - temporanea - dalla carica di consigliere regionale di Enrico Tiero, già presidente della commissione regionale alle Attività produttive, per il suo coinvolgimento in una indagine per. Latinatoday.it

Consiglio regionale, Emanuela Zappone da oggi al posto di Enrico Tiero - Il presidente del Consiglio Antonello Aurigemma ha infatti posto come punto di apertura della seduta proprio la ... latinaoggi.eu