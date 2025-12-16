Enel Centrale Federico II | i 250 lavoratori dell' indotto scrivono a Gesù Bambino

I 250 lavoratori dell’indotto della centrale Enel ‘Federico II’ di Cerano hanno manifestato a Brindisi, attraversando la città con un corteo. Durante la protesta, hanno anche scritto lettere indirizzate a Gesù Bambino, simbolo di speranza e richiesta di attenzione alle loro istanze.

BRINDISI - Protestano i 250 lavoratori dell'indotto della centrale Enel ‘Federico II’ di Cerano, questa mattina si sono riuniti in un corteo che ha attraversato i corsi della città, facendo una prima tappa presso piazza Vittoria dove hanno simbolicamente appeso delle lettere indirizzate a Gesù. Brindisireport.it

