Emozioni nel piatto Un progetto a scuola contro i disturbi alimentari

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
emozioni nel piatto un progetto a scuola contro i disturbi alimentari

© Lanazione.it - “Emozioni nel piatto“. Un progetto a scuola contro i disturbi alimentari

Educazione alimentare e prevenzione dei disturbi legati al cibo. Si chiama " Emozioni nel piatto " il progetto di consapevolezza emotiva al quale partecipano 18 classi delle scuole secondarie di primo grado dei quattro Istituti Comprensivi del territorio per un totale di 400 ragazzi e ragazze. L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’associazione A.C.C.A. Lucca Odv ed è finanziato a livello europeo nell’ambito di " Foodclic ", di cui il Comune è partner. Previsti cinque incontri con ciascuna classe coinvolta, condotti da psicologhe e nutrizioniste esperte di disturbi alimentari che affronteranno temi legati al benessere psico-fisico degli studenti. Lanazione.it

Nascita del progetto - Emozioni nel Piatto

Video Nascita del progetto - Emozioni nel Piatto

emozioni piatto progetto scuola“Emozioni nel piatto“. Un progetto a scuola contro i disturbi alimentari - L’assessore Sarti: "Saranno proposte varie attività su molti temi legati al cibo". lanazione.it

emozioni piatto progetto scuolaPrevenzione dei disturbi alimentari: alle medie di Capannori al via il progetto ‘Emozioni nel piatto’ - Si chiama Emozioni nel piatto il progetto di educazione alimentare e consapevolezza emotiva promosso dal Comune di Capannori e dall’associazione Acca Lucca Odv, al quale partecipano 18 classi delle sc ... luccaindiretta.it