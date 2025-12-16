Emozioni nel piatto Un progetto a scuola contro i disturbi alimentari
Educazione alimentare e prevenzione dei disturbi legati al cibo. Si chiama " Emozioni nel piatto " il progetto di consapevolezza emotiva al quale partecipano 18 classi delle scuole secondarie di primo grado dei quattro Istituti Comprensivi del territorio per un totale di 400 ragazzi e ragazze. L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’associazione A.C.C.A. Lucca Odv ed è finanziato a livello europeo nell’ambito di " Foodclic ", di cui il Comune è partner. Previsti cinque incontri con ciascuna classe coinvolta, condotti da psicologhe e nutrizioniste esperte di disturbi alimentari che affronteranno temi legati al benessere psico-fisico degli studenti. Lanazione.it
