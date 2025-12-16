Emma torna numero uno in classifica con L’amore non mi basta Merito del calcio e dei social

Emma Marrone torna in vetta alla classifica con il singolo

(Adnkronos) – L'amore non mi basta" di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone. La canzone, uscita tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. E negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo (e clamoroso) exploit grazie .

