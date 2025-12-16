emily in paris 5 dal 18 dicembre su netflix una storia che ha a che fare con il lasciarsi andare

Emily in Paris torna su Netflix dal 18 dicembre con la quinta stagione, portando la protagonista in nuove città italiane come Venezia e Roma. La serie si evolve, mostrando Emily più radicata e meno svagata, in una narrazione che esplora il tema del lasciarsi andare. Un nuovo capitolo che promette di sorprendere gli appassionati.

Prima a Parigi, ora a Venezia e Roma. Il set di Emily in Paris 5 è cambiato e l'italianità è pronta a stravolgere le vicende della protagonista: vedremo una Emily "più con i piedi per terra e meno svagata". Ildifforme.it

Emily in Paris Season 5 Official Trailer Netflix

