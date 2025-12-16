Emilio Pasquini | gigante della cultura

Emilio Pasquini è stato un importante protagonista nel panorama culturale, sebbene oggi sia poco ricordato. Laureato e docente, ha insegnato in prestigiose istituzioni e ha portato avanti un’eredità letteraria significativa, condividendo passioni e conoscenze con generazioni di studenti. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel mondo della cultura e della letteratura italiana.

Pochi, purtroppo, ricordano la figura di Emilio Pasquini, che oltre ad essere stato mio compagno di Liceo al Galvani, ha ricoperto la cattedra che fu di Carducci e di Pascoli. Era uno dei massimi dantisti, ma nessuno ha pensato di dedicargli, se non una via, almeno una targa o comunque un segno tangibile. Se lo meriterebbe più di altri non alla sua altezza, ma che vengono ricordati ed esaltati in eccesso. Lucio D'Orazi Risponde Beppe Boni Bologna non ha dimenticato il professor Emilio Pasquini, gli ha voluto bene e continua a tenerne viva la memoria. Forse un giorno avrà anche una via o una targa apposta da qualche parte.

