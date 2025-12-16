L’Ospedale San Pio di Benevento si trova al centro di una crescente emergenza legata alla carenza di OSS. La denuncia del sindacato S.O.S.S evidenzia modalità di gestione del personale che aggravano la situazione, con disposizioni di servizio unilaterali e carichi di lavoro eccessivi. La situazione solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti e sulla qualità dell’assistenza offerta.

© Anteprima24.it - Emergenza OSS all’Ospedale San Pio, la denuncia

Tempo di lettura: 2 minuti L’organizzazione sindacale S.O.S.S Sindacato Operatori Socio Sanitari denuncia che presso l’ Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento vengono emesse disposizioni di servizio unilaterali, che indicano modelli inapplicabili e carichi di lavoro insostenibili. Tali disposizioni di servizio, a firma dei soli direttori di dipartimento delle Unità Operative di Chirurgia d’Urgenza e Ortopedia-Traumatologia e Neurochirurgia, vanno a modificare in modo strutturale l’organizzazione del lavoro in assenza di ogni qualsiasi confronto con le parti sociali. Bastava, a nostro avviso, avere un incontro con le parti interessate per gestire e capire le criticità in essere da affrontare con la semplice soluzione di aumentare ed incrementare il personale Oss dedicato alle sole sale operatorie in tutti i giorni compreso festivi e notturni, e non come indicato nella nota dove si evince che negli orari notturni e nei giorni festivi venga utilizzato il personale presente in reparto (1 unità), che lascia scoperto il proprio turno. Anteprima24.it

